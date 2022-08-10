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В Улан-Удэ укрепляют берег вдоль бывшего стекольного завода

В Улан-Удэ укрепляют берег вдоль бывшего стекольного завода
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
На сегодняшний день восстановлено около 300 метров

В Улан-Удэ ведутся работы по восстановлению береговой полосы протяжённостью более 600 метров вдоль бывшего стекольного завода. Берег укрепляют, чтобы предотвратить возможный размыв дамбы очистных сооружений, сообщили в администрации города.

Берегоукрепительные работы вдоль территории стекольного завода стартовали 4 апреля сразу после оттаивания грунта на требуемую глубину.

- Восстановление береговой полосы вдоль стекольного завода позволит нам защитить город от подмыва берега, разрушения существующих строений и попадания в реку Селенга отходов производства и строительного мусора, - рассказал председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Завершение берегоукрепительных работ планируется в середине ноября.


Берегоукрепление вдоль территории стекольного завода было построено ещё в 1954 году. Защитное сооружение представляет собой бетонную подпорную стенку. После развала предприятия большую часть металлических конструкций разворовали сборщики металла.

- После паводковой ситуации в августе-сентябре прошлого года по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова мы приступили к мероприятиям по предупреждению подтопления низменных участков и усиленной подготовке к возможным паводкам в текущем году, - отметил и.о. директора комбината по благоустройству Александр Солдаткин.

 
В этом году в СНТ «Весна» практически с нуля был восстановлен участок берега вблизи протоки Степная протяженностью 315 м. Завершено строительство защитной насыпи и в СНТ «Черемушки» протяжённостью 200 метров.

Большой объем работ по строительству защитных насыпей проведён в прошлом году на ул. Ольхонская, в СОНТ «Судостроитель», СНТ «Сибиряк», ул. Урожайная и ул. Блюхера. Общая протяженность защитных насыпей составила три километра.
подтопление

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