Экскурсия платная
Новый экскурсионный маршрут «Погружение в старый Верхнеудинск» появился в Национальном музее Бурятии.
Экскурсия предлагает посмотреть на известные улан-удэнцам места совсем другими глазами. Посвящена экскурсия жизни города Верхнеудинск конца XIX – начала XX века.
- Во время экскурсии вы узнаете судьбу жителей, которые сыграли большую роль в жизни города. Верхнеудинск являлся торговым городом, через который проходил Великий чайный путь. Позднее, появившаяся в городе железная дорога связала город с европейской частью России. Прослушав экскурсию, вы сможете лучше узнать, где отдыхали, чем торговали и во что одевались жители города. Экскурсию проводит лучший экскурсовод Национального музея, старший научный сотрудник Дмитрий Фролов, - сообщили в Национальном музее.
Экскурсия проходит в два этапа, в финале она переходит в галерею Льва Бардамова – известный частный музей. В галерее представлено 18 залов и более 48 тысяч экспонатов.
Экскурсия платная. Необходима предварительная запись, контакты указаны на сайте Национального музея.
Возрастное ограничение 0+
Улан-удэнцев приглашают на «погружение в Верхнеудинск»
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