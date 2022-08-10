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Коронавирусу дали бурятское название

Коронавирусу дали бурятское название
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятское наименование COVID утвердили спустя более чем два года после его появления

Спустя более чем два года борьбы с коронавирусом в республике придумали, как официально будет называться коронавирус на бурятском языке. Ему дали название хорон хамшаг. Об этом сообщило 9 августа Радио Бурятии.

В Бурятии коронавирус появился 24 марта 2020 года. Первыми заразившимися стали супруги из Улан-Удэ, подхватившие болезнь во время поездки в Москву.

Бурятия перенесла несколько официальных волн заболевания. В последнее время жители республики явно устали от ковида, многие перестали обращать на него внимание. В прошлое уходят маски и другие профилактические мероприятия.

По данным на 8 августа, общее число случаев заражений в Бурятии за всё время достигло 138 726. Скончались 3039 больных.

Несколько лет назад в республике был утверждён справочник терминов на бурятском языке. В списке более 120 слов, которые используются в официально-деловой сфере – от «документ» и «полиция» до «министр» и «глава».

Так, главу Бурятии необходимо называть толгойлогшо, правительство Бурятии – Буряад Уласай Засагай газар, министерство – яаман, министров – сайд, главу района – гулваа, а мэра – Хотын Засаг дарга.


коронавирус бурятский язык

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