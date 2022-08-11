В республике воздух прогреется до +27 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 августа по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 3-8, местами порывы до 14 м/с. Температура днём +22,+27, местами +15,+20.
В Улан-Удэ днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +24,+26.
В Улан-Удэ возможна гроза
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