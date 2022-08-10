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В Улан-Удэ появились полезные байкальские леденцы

В Улан-Удэ появились полезные байкальские леденцы
Общество, 
Леденцы посвящены достопримечательностям города

В Улан-Удэ производитель шоколадных конфет в форме бууз (шокобуузы) рассказал о новинке. Теперь компания создаёт полезные байкальские леденцы.

На сайте производителя сообщается, что в коллекции «ЛЕДенец Байкала» представлены самые узнаваемые достопримечательности Улан-Удэ - голова Ленина, царские ворота и «Мать Бурятия».

«Леденцы изготовлены из изомальта - того самого полезного низкокалорийного заменителя сахара, который не повредит зубам и фигуре. Вкусы мы выбрали, напоминающие молоко: сгущёное молоко, ириска Тоффи. Картинка изготовлена из съедобной вафельной бумаги», - описывает свой товар производитель.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее производитель бренда шокобуузы делился новостью о том, что они изготовили по-настоящему бурятскую конфету. Конфета изготовлена из молочной сыворотки по старинному бурятскому рецепту, сделана в форме шагай - бараньей косточки для шагай наадан - игры, в которую играл сам Чингисхан.

кондитерские изделия

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