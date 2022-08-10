В Бурятии специалисты проверят ход восстановления лесов

Общество, Фото: Центр защиты леса Бурятии

Сотрудникам Центра защиты леса предстоит обследовать около 130 га



Сотрудники Центра защиты леса Бурятии приступили к работам по государственному мониторингу воспроизводства лесов в Кудунском лесничестве в Кижингинском районе. Они оценят состояние насаждений и обследуют земли лесничества, которые нуждаются в лесовосстановлении. Работы планируется окончить в течение семи дней, сообщили в Центра защиты леса.



Сотрудники оценят характеристики лесных насаждений при воспроизводстве лесов. Для этого им предстоит обследовать объекты восстановления на площади около 130 га. Из них на 30 га было проведено искусственное лесовосстановление, а на остальной площади – около 100 га – было выполнено содействие естественному лесовосстановлению.



Помимо этого, сотрудники филиала Рослесозащиты проведут натурное обследование лесных участков, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления. Эти участки были определены по данным дистанционного зондирования земли.



В Бурятии с начала этого года обследовали насаждения Буйского, Еравнинского, Кондинского, Курумканского, Селенгинсокго, Улан-Удэнского и Хандагатайского лесничеств. Также аналогичные работы предстоит провести в Усть-Баргузинском лесничестве.



