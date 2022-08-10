Жителей Бурятии зовут пробежать марафон вдоль Байкала

Как сообщал «Байкал-Daily», 12-13 августа в Баргузинском районе Бурятии пройдёт III международный марафон «Чистый Байкал». Свой старт он возьмёт в селе Максимиха.
- Это единственное беговое событие, которое проходит среди живописнейших пейзажей побережья Баргузинского залива озера Байкал.
Вам предстоит насладиться таежным духом, ароматами дикого леса, впитать в себя энергию Байкала и получить невероятные эмоции! На трассе марафона вас ожидают приятные сюрпризы, представляющие многогранную культуру и колорит Бурятии, - сообщают организаторы.
Каждый участник получит стартовый пакет, в котором содержится: нагрудный стартовый номер, соответствующий выбранной дистанции, официальная футболка с символикой марафона, дубликат стартового номера для сдачи вещей в кабину хранения, индивидуальный чип автоматической системы хронометража и раздаточный материал.
Помимо этого, всем участником будут доступны пункты питания на трассе, и прохладительный напиток на финише.
Всего на выбор есть пять видов дистанций, среди которых одна детская: 3 километра (детская), 3 километра (взрослая), 10 километров, 21,1 километр (полумарафон), 42,2 километра (марафон).
Ознакомиться с марафоном и подать заявку на участие можно по ссылке: http://baikalrun.com
Возрастное ограничение 0+