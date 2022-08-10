Автобус не вышел в рейс
На автобусном маршруте №198 Улан-Удэ – Нижние Тальцы внезапно прекратилось движение. Минтранс связался с перевозчиком для выяснения причины.
- Выяснилось, что перевозчик не собирался прекращать пассажирские перевозки. Автобус не вышел в рейс по причине увольнения единственного водителя, который заранее не предупредил о своем решении. В настоящее время, замену удалось найти только на утренние отправления из села (в 6.40 часов), - сообщили в минтрансе Бурятии.
Однако, с 15 августа, по словам перевозчика, движение автобусов восстановится и будет осуществляться по прежнему расписанию с отправлением три раза в день из села Нижние Тальцы.
Обслуживает маршрут №198 Улан-Удэ – Нижние Тальцы ООО «ПТК Заиграевский транзит».
С маршрута Улан-Удэ – Нижние Тальцы уволился единственный водитель
Общество, Фото:
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