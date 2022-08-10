На Ольхоне завершился турнир по борьбе памяти Михаила Елбаскина

















С 4 по 7 августа в бухте Сохтор на Ольхоне состоялся V турнир по вольной и бурятской национальной борьбе. Он посвящён памяти первого бурятского чемпиона РСФСР по вольной борьбе, мастера спорта СССР Михаила Елбаскина.В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из Иркутской и Кемеровской области, Красноярского и Забайкальского края, Республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, а также из Монголии. Так что в этом году турнир вышел на международный уровень.Юноши соревновались в национальной бурятской борьбе бухэ барилдаан, а мужчины – по правилам вольной борьбы. Схватки среди взрослых проводились в олимпийских весовых категориях.Чемпионами турнира среди мужчин стали Батхуяг Мунхэрдэне (Монголия), Чаяан Монгуш (Тыва), Александр Балтуев (Иркутск), Герман Устинов и Андрей Аронов (оба – Якутия). Победителей и призёров турнира наградили денежными призами.Команда из Бурятии выиграла несколько медалей. По юношам золотую медаль завоевал Буянто Церенжапов (весовая категория 60 кг), а серебро взял Буянто Дылыков (40 кг). Среди мужчин у борцов Бурятии пять бронзовых наград: их завоевали в разных весовых категориях Балдан Дондоков, Игорь Упхоев, Цырен Дугаржапов, Алдар Чимитов, Стас Хабитуев.Также на турнире разыграли абсолютное первенство по бурятской борьбе среди юношей и мужчин. Абсолютным чемпионом среди мужчин стал Юрий Иванов, представляющий СК «Арена», а среди юношей – его одноклубник Руслан Юршин, член юношеской сборной России по вольной борьбе.Юрию Иванову вручили приз в размере 70 тысяч рублей, а проигравшему ему в финале Александру Балтуеву — 30 тысяч. Руслан Юршин получил 30 тысяч рублей, второй финалист Роман Халбаев – 20 тысяч.Общий призовой фонд турнира превысил 700 тысяч рублей.Отметим, якутскую команду привёз чемпион мира по вольной борьбе 2001 года Герман Контоев. Судил борцов судья олимпийской категории из Монголии Тимур Батор.Михаил Елбаскин – чемпион СССР среди студентов и сельских спортсменов, чемпион ДСО «Буревестник» среди юношей, призер международного турнира «Интернационал» Улан-Батор (Монголия), победитель международного турнира на призы пятикратного чемпиона мира Али Алиева.Традиционный турнир по вольной борьбе на призы Михаила Елбаскина проходил на его родине в Ольхонском районе с 1996 года по 2001 год. Гостями турнира были такие именитые спортсмены, как двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин, серебряный призер Олимпийских игр в Токио Великтон Баранников.Турнир дал старт спортивной карьере многим именитым на сегодняшний день борцам. В свое время в нём принимали участие Александр Богомоев (трёхкратный чемпион России, чемпион Европейских игр, обладатель Кубка мира), Григорий Кожевников (чемпион Сурдолимпийских игр, чемпион Европы, бронзовый призёр чемпионата мира), Баир Омоктуев (четырёхкратный чемпион Европы, чемпион и призёр мировых чемпионатов по боевому самбо, признанный на Всемирных Играх единоборств лучшим).Михаил Михайлович ушёл из жизни в январе 2016 года. Летом 2016-го в бухте Сохтор прошли первые соревнования памяти титулованного борца.