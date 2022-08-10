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В Бурятии коровы пасутся на свалке

В Бурятии коровы пасутся на свалке
Общество,  Фото:администрация Хоринского района
Ограждение на территории свалки коровы ломают

В селе Хоринск в Бурятии коровы выбрали местом пастбища местную свалку. Об этом сообщила администрация Хоринском района на своей официальной странице.

Районные власти просят местных жителей, владеющих крупным рогатым скотом, обеспечить выпас коров в соответствии с правилами.

Животные уже неоднократно ломали ограждение на территории свалки.


Согласно правилам, выпас скота возможен только на специально отведённых пастбищах. Передвижение к ним животных без сопровождения запрещено. За нарушение правил, согласно закону Бурятии «Об административных правонарушениях», для граждан предусмотрен штраф от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 2 до 6 тысяч, на юридических лиц – от 4 до 9 тысяч рублей.

Как показывает практика, бурятские коровы являются большими любительницами мест скопления мусора. Недавно «Байкал-Daily» сообщал о проблеме в селе Сухая, где местная помойка превратилась в настоящую свалку. Это место также облюбовали коровы.
коровы свалка

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