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В Забайкалье пока не планируют вводить масочный режим

В Забайкалье пока не планируют вводить масочный режим
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
При достижении определённых значений возможно возвращение антиковидных мер

В Забайкальском крае пока не рассматривается вопрос возвращения масочного режима в общественных местах и на транспорте, требования носить средства индивидуальной защиты органов дыхания сохраняются в отдельных местах. Об этом в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 10 августа сообщила и.о. руководителя управления Роспотребнадзора по региону Динара Ульданова.

- Требования, которые существуют для медицинских организаций, для сотрудников пищеблоков в детских учреждениях, а именно масочный и перчаточный режим сохраняются. Помимо этого, мы рекомендуем усилить контроль по соблюдению дезинфекционного режима во всех организациях, особенно при выявлении среди сотрудников случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также напоминаем о необходимости всех мер при заболевании членов семьи: изоляция больного и масочный режим, потому что в большинстве случаев мы наблюдаем домашние очаги заболевания, - отметила Динара Ульданова.

По данным управления Роспотребнадзора, в регионе циркулирует штамм «Омикрон», разные его подвиды, для которых характерны высокая контагиозность и быстрое распространение. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Напомним, что быстрый рост показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в Чите и ещё девяти районах края. При достижении определённых значений возможно возвращение снятых ранее антиковидных мер. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Забайкалья Денис Рысев.
Забайкальский край коронавирус профилактика

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