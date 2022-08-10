Из-за новостроек летучим мышам в Иркутске негде жить

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Зверьки могут угодить в зубы кошек и собак



Жители Иркутска всё чаще встречают летучих мышей. Это происходит из-за строительства новых жилых домов и сноса старых построек с уютными чердаками.



- В этом году, кстати, летучих мышей несут много. Особенно часто звонят из нашего района, Октябрьского. Вокруг идёт массовое строительство, а деревянные дома сносят. Мало осталось тех чердаков, где мышам было хорошо и спокойно. Вот и теряются они в пространстве... То в подъезд новостройки залетят, то собаке или чаще кошке на зуб попадутся, - рассказали в Иркутской зоогалерее.



В этом зоопарке хоть и сильно сократили приём раненых животных, но рукокрылым отказать не могут. Дело в том, что они очень сложные и как пациенты, и как питомцы, с ними мало кто справится. Специалисты радуются, когда удаётся вернуть зверька в природу.



- Выпускников приходится из города увозить, переселяем в деревню, где массовый снос не планируется, а общие условия такие же или даже лучше, - продолжили в зоогалере.



Иркутян просят привозить им летучих мышей даже без видимых повреждений. Но делать это нужно осторожно.



- Если днём увидели летучую мышь явно не в том месте, где она должна быть, даже без повреждений, привозите. Только имейте ввиду, что меры предосторожности нужны строгие! Ни в коем случае нельзя допустить покуса и ослюнения. Бешенство не дремлет. Наш регион пока по этому заболеванию более-менее спокойный, но выявленные положительные пробы, когда-то были собраны именно в колониях рукокрылых, - заключили в зоопарке.

