На площади Улан-Удэ выступит всемирно известная пианистка

Вход на концерт свободный



26 августа жителей и гостей столицы Бурятии приглашают посетить концерт известной пианистки Валентины Лисицы. Мероприятие состоится на Театральной площади перед театром оперы и балета в 17.00. В часовой программе концерта прозвучат сочинения Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, Шуберта и других композиторов.



- Валентина Лисица выступала в «Карнеги-Холл» и «Эвери Фишер Холл» в Нью-Йорке, «Консертгебау» в Амстердаме и Большом концертном зале Венского музыкального общества, а также в Венеции, Сеуле и других городах по всему миру. На её канале сотни тысяч подписчиков, а видео с её выступлениями посмотрели десятки миллионов зрителей. Лисице свойственно чрезвычайно энергичное, экспансивное и быстрое исполнение, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.



Вход на площадку концерта свободный.



Программа

С.В.Рахманинов - Прелюдия До диез минор оп. 3

П.И. Чайковский - Полонез и оперы «Евгений Онегин»

П.И. Чайковский - Баркарола «Июнь»

С.С. Прокофьев - Соната #7 «Сталинградская». Финал

С.В. Рахманинов - Музыкальный момент Си Минор

Прелюдия ре мажор оп. 23 #4

Прелюдия соль минор оп. 23#5

Людвиг ван Бетховен - Соната до диез минор #14 «Лунная». Первая часть

Ф. Шуберт - Серенада

И. Брамс - Венгерский танец #6 ре бемоль мажор

Ф. Шопен - Фантазия-экспромт до диез минор

Р. Вагнер, Ф. Лист - Увертюра «Тангейзер»



Возрастное ограничение 0+

