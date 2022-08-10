Вход на концерт свободный
26 августа жителей и гостей столицы Бурятии приглашают посетить концерт известной пианистки Валентины Лисицы. Мероприятие состоится на Театральной площади перед театром оперы и балета в 17.00. В часовой программе концерта прозвучат сочинения Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, Шуберта и других композиторов.
- Валентина Лисица выступала в «Карнеги-Холл» и «Эвери Фишер Холл» в Нью-Йорке, «Консертгебау» в Амстердаме и Большом концертном зале Венского музыкального общества, а также в Венеции, Сеуле и других городах по всему миру. На её канале сотни тысяч подписчиков, а видео с её выступлениями посмотрели десятки миллионов зрителей. Лисице свойственно чрезвычайно энергичное, экспансивное и быстрое исполнение, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
Вход на площадку концерта свободный.
Программа
С.В.Рахманинов - Прелюдия До диез минор оп. 3
П.И. Чайковский - Полонез и оперы «Евгений Онегин»
П.И. Чайковский - Баркарола «Июнь»
С.С. Прокофьев - Соната #7 «Сталинградская». Финал
С.В. Рахманинов - Музыкальный момент Си Минор
Прелюдия ре мажор оп. 23 #4
Прелюдия соль минор оп. 23#5
Людвиг ван Бетховен - Соната до диез минор #14 «Лунная». Первая часть
Ф. Шуберт - Серенада
И. Брамс - Венгерский танец #6 ре бемоль мажор
Ф. Шопен - Фантазия-экспромт до диез минор
Р. Вагнер, Ф. Лист - Увертюра «Тангейзер»
Возрастное ограничение 0+
На площади Улан-Удэ выступит всемирно известная пианистка
Общество, Фото:
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