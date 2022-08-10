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Известная общественница оценила Бурятский онкодиспансер

Известная общественница оценила Бурятский онкодиспансер
Общество,  Фото:Евгения Лудупова
Министр здравоохранения рассказала о своей встрече с Ириной Борововой

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова встретилась с известным общественным деятелем Ириной Борововой.

- 9 августа встретилась с удивительной женщиной, которая своим трудом помогает людям, столкнувшимся со страшным заболеванием – раком. Ирина Валерьевна Боровова, известный в стране общественный деятель, президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!», сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки. Ирина Валерьевна сама прошла путь пациента и не понаслышке знает обо всех проблемах, с которыми приходится сталкиваться онкобольным, поэтому теперь совместно с медицинскими работниками нашей страны работает над совершенствованием оказания медицинской помощи, - рассказала в своём телеграм-канале Евгения Лудупова.

Глава минздрава Бурятии и общественница обсудили вопросы по улучшению онкологической службы в республике и наметили, как будут дальше сотрудничать.

- Отдельная благодарность республиканской ассоциации онкологических пациентов, Октябрине Бадашкеевой, руководителю РОО «Я живу» за организацию в эти дни выездного обучающего семинара для психологов Бурятии, - добавила Евгения Лудупова.

Также Ирине Борововой показали недавно открытый новый хирургический корпус онкологического диспансера.

Сама общественница вскоре поделилась впечатлениями от посещения нового хирургического корпуса онкологического диспансера.

- Здание выдержано по последнему слову техники. Здесь и доступная среда максимально реализована. Это и зона комфортного пребывания не только для пациентов, но и для врачей, что тоже очень важно. Это санпропускники, которые я сегодня увидела – совершенно потрясающие, то есть доктора комфортно, быстро могут подготовиться к оперативному вмешательству. Я увидела палаты, поговорила с пациентами. Люди, конечно, потрясены таким комфортом, быстротой лечения, малой инвазивностью. Очень отрадно, что все отделения укомплектованы, все отделения сформированы по всем требованиям, - рассказала Ирина Боровова.

Она отметила, что на лечение в Бурятию теперь могут приезжать жители других регионов и даже соседних государств.

- Видно, что люди подошли с большим душевным теплом, чтобы пациенту было комфортно, пациент ощущал себя в безопасности, чтобы максимально сохранялась его домашняя атмосфера, уют, тепло. Всё есть теперь для того, чтобы пациенты выздоравливали, сохраняли своё качество жизни, - добавила Ирина Боровова.

онкологический диспансер

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