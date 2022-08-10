Известная общественница оценила Бурятский онкодиспансер





Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова встретилась с известным общественным деятелем Ириной Борововой.- 9 августа встретилась с удивительной женщиной, которая своим трудом помогает людям, столкнувшимся со страшным заболеванием – раком. Ирина Валерьевна Боровова, известный в стране общественный деятель, президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!», сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации социальной поддержки. Ирина Валерьевна сама прошла путь пациента и не понаслышке знает обо всех проблемах, с которыми приходится сталкиваться онкобольным, поэтому теперь совместно с медицинскими работниками нашей страны работает над совершенствованием оказания медицинской помощи, - рассказала в своём телеграм-канале Евгения Лудупова.Глава минздрава Бурятии и общественница обсудили вопросы по улучшению онкологической службы в республике и наметили, как будут дальше сотрудничать.- Отдельная благодарность республиканской ассоциации онкологических пациентов, Октябрине Бадашкеевой, руководителю РОО «Я живу» за организацию в эти дни выездного обучающего семинара для психологов Бурятии, - добавила Евгения Лудупова.Также Ирине Борововой показали недавно открытый новый хирургический корпус онкологического диспансера.Сама общественница вскоре поделилась впечатлениями от посещения нового хирургического корпуса онкологического диспансера.- Здание выдержано по последнему слову техники. Здесь и доступная среда максимально реализована. Это и зона комфортного пребывания не только для пациентов, но и для врачей, что тоже очень важно. Это санпропускники, которые я сегодня увидела – совершенно потрясающие, то есть доктора комфортно, быстро могут подготовиться к оперативному вмешательству. Я увидела палаты, поговорила с пациентами. Люди, конечно, потрясены таким комфортом, быстротой лечения, малой инвазивностью. Очень отрадно, что все отделения укомплектованы, все отделения сформированы по всем требованиям, - рассказала Ирина Боровова.Она отметила, что на лечение в Бурятию теперь могут приезжать жители других регионов и даже соседних государств.- Видно, что люди подошли с большим душевным теплом, чтобы пациенту было комфортно, пациент ощущал себя в безопасности, чтобы максимально сохранялась его домашняя атмосфера, уют, тепло. Всё есть теперь для того, чтобы пациенты выздоравливали, сохраняли своё качество жизни, - добавила Ирина Боровова.