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В Бурятии транспортная прокуратура не нашла маркировки у аэродрома

В Бурятии транспортная прокуратура не нашла маркировки у аэродрома
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Проблему обнаружили в Нижнеангарске

Проверка Байкальской транспортной прокуратуры выявила, что на oпopax и столбах, расположенных в районе аэродрома Нижнеангарск в Северо-Байкальском районе Бурятии, отсутствует положенная дневная маркировка.

- Оператором аэродрома Нижнеангарск ОАО «Аэропорты Бурятии» владельцам опор линий электропередач была направлена информация о необходимости такой маркировки. Вместе с тем, владельцами опор обязанность по соответствующему маркированию исполнена не была, что нарушает требования законодательства о безопасности полётов, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Руководству Бурятского филиала ПАО «Россети Сибири», Бурятского филиала ПAO «Ростелеком», Забайкальского предприятия магистральных электрических сетей Сибири ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» внесены прокурорские представления об устранении нарушений. Представления были рассмотрены и удовлетворены.

Организации установили сроки приведения опор в соответствие. Сейчас проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации.

Байкальской транспортной прокуратурой установлен контроль за проведением работ.
аэродром транспортная прокуратура

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