В Бурятии осуждённые посоревновались в цветочном оформлении

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

В исправительном учреждении прошёл интересный конкурс



В лечебно-исправительном учреждении №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом) в Мухоршибирском районе Бурятии прошёл конкурс на лучшую цветочную композицию. Состязались отряды осуждённых.



- Осуждённые на протяжении лета занимались озеленением локальных участков отрядов учреждения, создавали и оформляли клумбы, ухаживали за цветами и пропалывали сорняки, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Различные техники декорирования осваиваются на занятиях в кружках прикладного творчества.

