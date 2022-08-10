В исправительном учреждении прошёл интересный конкурс
В лечебно-исправительном учреждении №5 (там содержатся осуждённые с туберкулёзом) в Мухоршибирском районе Бурятии прошёл конкурс на лучшую цветочную композицию. Состязались отряды осуждённых.
- Осуждённые на протяжении лета занимались озеленением локальных участков отрядов учреждения, создавали и оформляли клумбы, ухаживали за цветами и пропалывали сорняки, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Различные техники декорирования осваиваются на занятиях в кружках прикладного творчества.
В Бурятии осуждённые посоревновались в цветочном оформлении
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