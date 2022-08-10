10 августа

09 августа

Популярное

В заповеднике Бурятии обнаружили редкую орхидею

В заповеднике Бурятии обнаружили редкую орхидею
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
Надбородник безлистный внесён в Красную книгу РФ

В начале августа в Байкальском заповеднике в Бурятии обнаружен новый вид из семейства Орхидные, внесённый в Красную книгу Российской Федерации – надбородник безлистный. Ценную находку удалось сделать в долине реки Ключи Мишихинского лесничества, где в тенистом тополёвнике с подростом пихты расцвело целое семейство редких орхидей.

- На самом деле, этот участок находится не так уж далеко от заповедной тропы, по которой мы проходим не один раз в году, но в том и прелесть заповедной территории: интересные редкости поджидают буквально за углом, стоит только приглядеться. Кроме того, многие орхидеи довольно «капризны» и цветут не каждый год. Так что теперь будем наблюдать за этой локальной популяцией и поищем другие в сходных местообитаниях. А эту находку мы заносим в общую копилку заповедной флоры вместе с государственным инспектором Юрием Коротковым, – рассказала геоботаник Наталья Гамова.

Как сообщает пресс-служба Байкальского заповедника, надбородник безлистный (Epipogium aphyllum) – бесхлорофилльная орхидея высотой до 15–30 см. У него полые хрупкие стебли желтоватого оттенка, а листья редуцированы до небольших чешуек. Цветки у этого вида довольно крупные, около 2 см; они поникающие, беловато-жёлтые с пурпурным узором, собраны в рыхлую кисть и обладают нежным ароматом. Надбородник изредка встречается по сырым темнохвойным и смешанным лесам Бурятии, а общий его ареал охватывает многие районы Евразии. В Красную книгу России вид внесён с категорией 2 – уязвимый вид, сокращающийся в численности, в основном в связи с утратой местообитаний – вырубкой лесов и осушением болот.
заповедник Красная книга растения орхидея флора Бурятия ботаника

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье состоится фестиваль декабристов
В Забайкалье состоится фестиваль декабристов
Общество, 10.08.2022
Мероприятие объединит учёных, художников, музееведов, историков, потомков декабристов и туристов
В Улан-Удэ пройдёт «Фестиваль сладостей»
В Улан-Удэ пройдёт «Фестиваль сладостей»
Общество, 10.08.2022
Праздник проведут в Железнодорожном районе
В заповеднике Бурятии обнаружили редкую орхидею
В заповеднике Бурятии обнаружили редкую орхидею
Общество, 10.08.2022
Надбородник безлистный внесён в Красную книгу РФ
Лётчики России и Монголии отработают тактический приём «Клещи»
Лётчики России и Монголии отработают тактический приём «Клещи»
Общество, 10.08.2022
Экипажи армейской авиации ВВО принимают участие в военных учениях «Селенга-2022»
Иркутская область примет два народных фестиваля
Иркутская область примет два народных фестиваля
Общество, 10.08.2022
Мероприятия пройдут в музее «Тальцы» 13 и 14 августа
Бурятия представит на «Улице Дальнего Востока» туризм и этнопродукцию
Бурятия представит на «Улице Дальнего Востока» туризм и этнопродукцию
Общество, 10.08.2022
Павильоны республики украсят арт-объектами в форме байкальских камней
По улицам Улан-Удэ прошёл крестный ход
По улицам Улан-Удэ прошёл крестный ход
Общество, 10.08.2022
Колонну возглавляла старинная икона и передвижная колокольня. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Забайкалье пока не планируют вводить масочный режим
В Забайкалье пока не планируют вводить масочный режим
Общество, 10.08.2022
При достижении определённых значений возможно возвращение антиковидных мер
Режиссёр из Бурятии представит фильм на фестивале в Калининграде
Режиссёр из Бурятии представит фильм на фестивале в Калининграде
Общество, 10.08.2022
Лента Ая-Ганги Улзытуевой примет участие в кинофестивале «Короче»
Бурятия завоевала 17 наград на международных спортивных играх
Бурятия завоевала 17 наград на международных спортивных играх
Общество, 10.08.2022
Юные спортсмены республики успешно выступили на «Детях Азии»
В Улан-Удэ укрепляют берег вдоль бывшего стекольного завода
В Улан-Удэ укрепляют берег вдоль бывшего стекольного завода
Общество, 10.08.2022
На сегодняшний день восстановлено около 300 метров
Коронавирусу дали бурятское название
Коронавирусу дали бурятское название
Общество, 10.08.2022
Бурятское наименование COVID утвердили спустя более чем два года после его появления

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^