Надбородник безлистный внесён в Красную книгу РФ
В начале августа в Байкальском заповеднике в Бурятии обнаружен новый вид из семейства Орхидные, внесённый в Красную книгу Российской Федерации – надбородник безлистный. Ценную находку удалось сделать в долине реки Ключи Мишихинского лесничества, где в тенистом тополёвнике с подростом пихты расцвело целое семейство редких орхидей.
- На самом деле, этот участок находится не так уж далеко от заповедной тропы, по которой мы проходим не один раз в году, но в том и прелесть заповедной территории: интересные редкости поджидают буквально за углом, стоит только приглядеться. Кроме того, многие орхидеи довольно «капризны» и цветут не каждый год. Так что теперь будем наблюдать за этой локальной популяцией и поищем другие в сходных местообитаниях. А эту находку мы заносим в общую копилку заповедной флоры вместе с государственным инспектором Юрием Коротковым, – рассказала геоботаник Наталья Гамова.
Как сообщает пресс-служба Байкальского заповедника, надбородник безлистный (Epipogium aphyllum) – бесхлорофилльная орхидея высотой до 15–30 см. У него полые хрупкие стебли желтоватого оттенка, а листья редуцированы до небольших чешуек. Цветки у этого вида довольно крупные, около 2 см; они поникающие, беловато-жёлтые с пурпурным узором, собраны в рыхлую кисть и обладают нежным ароматом. Надбородник изредка встречается по сырым темнохвойным и смешанным лесам Бурятии, а общий его ареал охватывает многие районы Евразии. В Красную книгу России вид внесён с категорией 2 – уязвимый вид, сокращающийся в численности, в основном в связи с утратой местообитаний – вырубкой лесов и осушением болот.
В заповеднике Бурятии обнаружили редкую орхидею
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вход на концерт свободный
Мероприятие объединит учёных, художников, музееведов, историков, потомков декабристов и туристов
Праздник проведут в Железнодорожном районе
Надбородник безлистный внесён в Красную книгу РФ
Экипажи армейской авиации ВВО принимают участие в военных учениях «Селенга-2022»
Мероприятия пройдут в музее «Тальцы» 13 и 14 августа
Павильоны республики украсят арт-объектами в форме байкальских камней
Колонну возглавляла старинная икона и передвижная колокольня. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
При достижении определённых значений возможно возвращение антиковидных мер
Лента Ая-Ганги Улзытуевой примет участие в кинофестивале «Короче»
Юные спортсмены республики успешно выступили на «Детях Азии»
На сегодняшний день восстановлено около 300 метров
Экскурсия платная
Бурятское наименование COVID утвердили спустя более чем два года после его появления
Он не оплатил вовремя штраф