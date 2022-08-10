В заповеднике Бурятии обнаружили редкую орхидею

Общество, Фото: Байкальский заповедник

Надбородник безлистный внесён в Красную книгу РФ



В начале августа в Байкальском заповеднике в Бурятии обнаружен новый вид из семейства Орхидные, внесённый в Красную книгу Российской Федерации – надбородник безлистный. Ценную находку удалось сделать в долине реки Ключи Мишихинского лесничества, где в тенистом тополёвнике с подростом пихты расцвело целое семейство редких орхидей.



- На самом деле, этот участок находится не так уж далеко от заповедной тропы, по которой мы проходим не один раз в году, но в том и прелесть заповедной территории: интересные редкости поджидают буквально за углом, стоит только приглядеться. Кроме того, многие орхидеи довольно «капризны» и цветут не каждый год. Так что теперь будем наблюдать за этой локальной популяцией и поищем другие в сходных местообитаниях. А эту находку мы заносим в общую копилку заповедной флоры вместе с государственным инспектором Юрием Коротковым, – рассказала геоботаник Наталья Гамова.



Как сообщает пресс-служба Байкальского заповедника, надбородник безлистный (Epipogium aphyllum) – бесхлорофилльная орхидея высотой до 15–30 см. У него полые хрупкие стебли желтоватого оттенка, а листья редуцированы до небольших чешуек. Цветки у этого вида довольно крупные, около 2 см; они поникающие, беловато-жёлтые с пурпурным узором, собраны в рыхлую кисть и обладают нежным ароматом. Надбородник изредка встречается по сырым темнохвойным и смешанным лесам Бурятии, а общий его ареал охватывает многие районы Евразии. В Красную книгу России вид внесён с категорией 2 – уязвимый вид, сокращающийся в численности, в основном в связи с утратой местообитаний – вырубкой лесов и осушением болот.

