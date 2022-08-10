В Бурятии прибавилось 110 больных коронавирусом

За сутки выздоровело меньше людей, чем заразилось



Заболеваемость коронавирусом в Бурятии вновь резко выросла. Накануне, 9 августа, ковид выявили у 110 человек. Днём ранее сообщалось о 61 больном, до этого о 56-ти.



Общее число случаев заражения за всё время достигло138 726. Из них 45% (61 816) приходится на жителей Улан-Удэ.



Для лечения пациентов с COVID-19 сейчас перепрофилировано 138 коек: занято – 113, свободно 25 коек. З



За предыдущие сутки госпитализировано девять пациентов. В отделениях реанимации находится 10 больных, большинство из которых (семь человек) - старше 65 лет. На ИВЛ – пять пациентов, из них трое пенсионеры.



На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 692 человека.



За всё время выздоровели от коронавируса 134 882 человека, в том числе за прошедшие сутки – 101 человек.



Коронавирус унёс жизни 3039 жителей Бурятии. За минувшие сутки болезнь унесла жизнь одного пожилого больного.



В республике продолжается вакцинация против COVID-19. В пункте в ТРЦ «Форум» вновь зафиксированы большие очереди.

