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В Бурятии прибавилось 110 больных коронавирусом

В Бурятии прибавилось 110 больных коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки выздоровело меньше людей, чем заразилось

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии вновь резко выросла. Накануне, 9 августа, ковид выявили у 110 человек. Днём ранее сообщалось о 61 больном, до этого о 56-ти.

Общее число случаев заражения за всё время достигло138 726. Из них 45% (61 816) приходится на жителей Улан-Удэ.

Для лечения пациентов с COVID-19 сейчас перепрофилировано 138 коек: занято – 113, свободно 25 коек. З

За предыдущие сутки госпитализировано девять пациентов. В отделениях реанимации находится 10 больных, большинство из которых (семь человек) - старше 65 лет. На ИВЛ – пять пациентов, из них трое пенсионеры.

На амбулаторном лечении и под наблюдением находятся 692 человека.

За всё время выздоровели от коронавируса 134 882 человека, в том числе за прошедшие сутки – 101 человек.

Коронавирус унёс жизни 3039 жителей Бурятии. За минувшие сутки болезнь унесла жизнь одного пожилого больного.

В республике продолжается вакцинация против COVID-19. В пункте в ТРЦ «Форум» вновь зафиксированы большие очереди. 
коронавирус профилактика

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