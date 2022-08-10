Бурятия завоевала 17 наград на международных спортивных играх

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Юные спортсмены республики успешно выступили на «Детях Азии»



Бокс, вольная борьба, настольный теннис, плавание, лёгкая атлетика, пулевая стрельба – в этих видах спорта преуспели юные спортсмены Бурятии на VII международных спортивных играх «Дети Азии». Всего республику в составе Дальневосточного федерального округа представляли 28 спортсменов.



Победителями и призёрами игра стали:



Бокс

I место - Мэргэн Б. (весовая категория до 52 кг);

II место – Жанна Б. (весовая категория до 54);

III место - Виктория К. (весовая категория до 50 кг).



Вольная борьба

II место – Тамир Ц. (весовая категория до 68 кг);

III место – Анастасия К. (весовая категория до 62 кг);

III место – Светлана Н. (весовая категория до 66 кг).



Настольный теннис

II место - Анита Д. (парный разряд);

II место - Виктория С. (парный разряд);

III место - Батор Р. (парный разряд);

III место - Илья Д. (парный разряд);

III место - Виктория С. (одиночный разряд).



Плавание

III место – Михаил П. (комплексная эстафета 100 м).



Лёгкая атлетика

I место – Михаил З. (бег 400 м);

II место – Михаил З. (бег 200 м);

II место – Михаил З. (эстафета 4х400).



Пулевая стрельба

II место – Аяна Б. (микс ВП-ПС);

II место – Жаргал Ц. (микс ПП-60).



Напомним, что центром проведения международных игр стал Владивосток. Здесь собрались более 1355 спортсменов из 19 стран. В течение двух недель были разыграны 199 комплектов медалей в 19 видах спорта.



Следующие международные спортивные летние игры «Дети Азии» возвращаются на историческую родину – в Якутию, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

