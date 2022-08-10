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Бурятия завоевала 17 наград на международных спортивных играх

Бурятия завоевала 17 наград на международных спортивных играх
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Юные спортсмены республики успешно выступили на «Детях Азии»

Бокс, вольная борьба, настольный теннис, плавание, лёгкая атлетика, пулевая стрельба – в этих видах спорта преуспели юные спортсмены Бурятии на VII международных спортивных играх «Дети Азии». Всего республику в составе Дальневосточного федерального округа представляли 28 спортсменов.

Победителями и призёрами игра стали:

Бокс
I место - Мэргэн Б. (весовая категория до 52 кг);
II место – Жанна Б. (весовая категория до 54);
III место - Виктория К. (весовая категория до 50 кг).

Вольная борьба
II место – Тамир Ц. (весовая категория до 68 кг);
III место – Анастасия К. (весовая категория до 62 кг);
III место – Светлана Н. (весовая категория до 66 кг).

Настольный теннис
II место - Анита Д. (парный разряд);
II место - Виктория С. (парный разряд);
III место - Батор Р. (парный разряд);
III место - Илья Д. (парный разряд);
III место - Виктория С. (одиночный разряд).

Плавание
III место – Михаил П. (комплексная эстафета 100 м).

Лёгкая атлетика
I место – Михаил З. (бег 400 м);
II место – Михаил З. (бег 200 м);
II место – Михаил З. (эстафета 4х400).

Пулевая стрельба
II место – Аяна Б. (микс ВП-ПС);
II место – Жаргал Ц. (микс ПП-60).

Напомним, что центром проведения международных игр стал Владивосток. Здесь собрались более 1355 спортсменов из 19 стран. В течение двух недель были разыграны 199 комплектов медалей в 19 видах спорта.

Следующие международные спортивные летние игры «Дети Азии» возвращаются на историческую родину – в Якутию, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия спорт Дети Азии

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