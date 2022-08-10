Лента Ая-Ганги Улзытуевой примет участие в кинофестивале «Короче»
Работа первой женщины-кинорежиссёра в истории Бурятии отобрана в основной конкурс фестиваля короткометражного кино «Короче». Этим летом режиссёр Ая-Ганга Улзытуева завершила работу над своим первым короткометражным фильмом «Калачакра» (18+), успешно защитив его в качестве дипломной работы во ВГИКе. В августе этого года лента была отобрана в основной конкурс кинофестиваля «Короче», который пройдёт в Калининграде с 19 по 21 августа.
- «Короче» — фестиваль короткометражного кино, который ежегодно проходит в конце августа в Калининграде. Задача фестиваля – представить зрителям, индустрии и кинорынку новые имена, режиссёров и креативные группы, которые работают в жанре короткого метра. Каждый год на фестиваль поступает свыше 2000 заявок из всех регионов России, а также из других стран, - сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
Фильм «Калачакра» стал одной из 25 отобранных по всей стране работ. Кроме этого, лента была отдельно упомянута в десятке лучших фильмов в пресс-релизе предстоящего фестиваля.
Режиссёр из Бурятии представит фильм на фестивале в Калининграде
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