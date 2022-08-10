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Лётчики России и Монголии отработают тактический приём «Клещи»

Лётчики России и Монголии отработают тактический приём «Клещи»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Экипажи армейской авиации ВВО принимают участие в военных учениях «Селенга-2022»

В совместных российско-монгольских военных учениях «Селенга-2022», которые проводятся в западной части Монголии, задействована армейская авиация Восточного военного округа. Её лётный состав выполняет полёты совместно с лётчиками Военно-воздушных сил армии Монголии.

- Сложность выполнения задач заключается в том, что аэродром «Ховд», где временно базируются Ми-8АМТШ и Ми-24, расположен в горно-пустынном районе, на высоте порядка 1,3 тысяч метров над уровнем моря, - сообщает пресс-служба ВВО.

Армейской авиацией на практическом этапе учения будет выполнен новый тактический приём «Клещи». Авиационное звено разделяется в воздухе, после чего с двух противоположных флангов, одновременно парами вертолёты выходят на боевой курс. Помимо этого, на учении с использованием возможностей вертолёта Ми-8АМТШ будет отработан элемент действий войск по эвакуации условно раненного с учебного поля боя.

Также на вертолётах в заданный район будет доставлен тактический десант для захвата назначенного участка местности, с целью создания условий для наступательных действий совместной тактической группы.

- В ходе подготовки к активной фазе учения военнослужащие с экипировкой и штатным вооружением совершают посадку на воздушное судно и десантирование на местность. Занятия проводятся под руководством опытных офицеров-инструкторов, в том числе для военнослужащих ВС Монголии. Личным составом российского воинского контингента в ходе тренировок используются современные приборы наблюдения и разведки, а также ручные пулемёты, гранатомёты и новейшие автоматы АК-12, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
ВВО Монголия военнослужащие военные учения Селенга

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