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В Улан-Удэ обязали создать условия для незрячих у аптеки «Лара»

В Улан-Удэ обязали создать условия для незрячих у аптеки «Лара»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение об этом вынес суд Советского района

В центре Улан-Удэ у аптеки «Лара», что находится на улице Коммунистическая, по решению суда появилась жёлтая тактильная плитка. Такая плитка нужна для незрячих и слабовидящих людей, которые ощупывают её специальной тростью.

- Требование принять меры к обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в помещение аптеки «Лара» на улице Коммунистическая в суде к подрядной организации выдвинула прокуратура Советского района. Судебный пристав-исполнитель неоднократно вручил директору общества требование и предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 Уголовного кодекса, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

В результате подрядная организация в рамках исполнительного производства выполнила все необходимые работы. Выделила поверхность пандуса контрастной жёлтой тактильной плиткой относительно прилегающей поверхности, а также обеспечила длину входной площадки в аптеку на 1,3 м. в соответствии с требованиями СанПин.


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