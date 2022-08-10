Решение об этом вынес суд Советского района
В центре Улан-Удэ у аптеки «Лара», что находится на улице Коммунистическая, по решению суда появилась жёлтая тактильная плитка. Такая плитка нужна для незрячих и слабовидящих людей, которые ощупывают её специальной тростью.
- Требование принять меры к обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в помещение аптеки «Лара» на улице Коммунистическая в суде к подрядной организации выдвинула прокуратура Советского района. Судебный пристав-исполнитель неоднократно вручил директору общества требование и предупреждение об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 Уголовного кодекса, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В результате подрядная организация в рамках исполнительного производства выполнила все необходимые работы. Выделила поверхность пандуса контрастной жёлтой тактильной плиткой относительно прилегающей поверхности, а также обеспечила длину входной площадки в аптеку на 1,3 м. в соответствии с требованиями СанПин.
В Улан-Удэ обязали создать условия для незрячих у аптеки «Лара»
Общество, Фото:
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