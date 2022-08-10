В Бурятии составили портрет типичного туриста

Больше 80% опрошенных не ездят за границу



Жители Бурятии выбирают внутренний туризм, копят на отдых заранее и редко пользуются услугами турфирм. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведённого Центром управления регионом (ЦУР) среди пользователей популярных соцсетей.



На вопрос «Как часто вы отправляетесь в другие страны мира?» 81% респондентов ответили, что не ездят за границу. 12% путешествуют по миру реже раза в год, и лишь 3% выезжают каждый год. А вот поездки внутри страны более популярны: 18% опрошенных каждый год путешествуют по стране. За последний год участники опроса чаще всего ездили в Иркутск, Москву, Новосибирск и в Санкт-Петербург.



37% всех опрошенных планируют и свой следующий отпуск провести в другом регионе России, причём 19% из них выбирают Санкт-Петербург. Второе место по популярности поделили Москва и Сочи. Интересно, что при планировании своего следующего отпуска подавляющее большинство респондентов не станут прибегать к помощи туристических фирм, всего 14% доверят организацию своего отдыха турфирмам. Обычно половина туристов из Бурятии руководствуется советами друзей, родственников и коллег, еще треть находит информацию в социальных сетях.



- При выборе направления для путешествий половина опрошенных руководствуется финансовой доступностью. Красивая природа – это самое важное при выборе поездки для трети респондентов. Чаще на это обращают внимание путешественники, не имеющие детей. Третьим фактором при выборе направления стал благоприятный климат – его выбрала четверть опрошенных, – отмечает старший специалист по исследованиям ЦУР Бурятии Лариса Чукреева.



Для 43% опрошенных лучший отдых – это отдых в паре с мужем или женой. Отдыхать с детьми предпочитают 40% респондентов. Поездки с друзьями выбрали 34%, отдых в одиночестве - 10%, с коллегами – 8%.



Если говорить о видах отдыха, чаще всего опрошенные выбирают поездки на природу, встречи с друзьями и родственниками, а топ-3 замыкает вариант «полежать на пляже». 20% выбирают культурно-познавательный туризм, примерно столько же опрошенных стараются во время отпуска поправить свое здоровье и посетить развлекательные мероприятия. Активно отдыхать предпочитают 15% респондентов, а 12% любят пройтись по магазинам.



Заранее откладывают деньги на отдых 39% участников опроса, ещё 25% оплачивают поездки из текущих средств, 10% респондентов берут кредит, чтобы отдохнуть.





