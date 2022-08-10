Авиаперевозки по этому маршруту субсидируются из бюджета Бурятии
С 18 августа частоту авиарейсов Улан-Удэ – Нижнеангарск – Улан-Удэ увеличат до пяти раз в неделю. Для этого изыскано дополнительное финансирование в размере 1,08 млн рублей из республиканского бюджета, сообщили в минтрансе Бурятии.
Таким образом, к имеющимся четырём рейсам в неделю добавится ещё один дополнительный рейс. Он будет выполняться авиакомпанией «Ангара» по четвергам в период с 18 августа по 15 сентября 2022 года.
Билеты уже поступили в продажу.
- Стоимость билета в одну сторону составляет около 5,5 тысяч рублей. Для того, чтобы цена оставалась приемлемой для жителей нашей республики, авиаперевозки по этому маршруту субсидируются из бюджета Бурятии. В этом году объём финансирования составил 35,6 млн рублей, - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Сейчас авиакомпания «Ангара» выполняет перевозку пассажиров из Улан-Удэ в Нижнеангарск по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. С 18 августа по четвергам будет выполняться два рейса.
В Бурятии увеличили количество авиарейсов в Нижнеангарск
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