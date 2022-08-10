Мэрия Улан-Удэ объяснила смену подрядчика на строительстве очистных сооружений

Вместо сомнительной фирмы осваивать бюджетные миллиарды будет госучреждение



В последнее время в Бурятии активно обсуждают смену подрядчика на строительстве очистных сооружений Улан-Удэ. Проект, стоимостью почти 13 млрд рублей, вместо компании ООО «ИБТ» возьмёт на себя федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой». Такое решение привлекло внимание СМИ и общественности.



Средства на реконструкцию очистных, напомним, были выделены после обращения главы Бурятии Алексея Цыденова к президенту страны. Владимир Путин поручил тогда профинансировать не только городские очистные, но и строительство и реконструкцию сооружений в районах республики.



Торги по очистным в Улан-Удэ были назначены на февраль этого года, однако не состоялись из-за того, что на них не заявился ни один участник.



Позже появилась компания ООО «ИБТ», которая, будучи единственным участником, подписала с городом контракт 5 апреля. Как следует из открытых данных, учредители фирмы: компании «Вилен Лимитед» и «Волахан Инвестментс Лимитед» – обе зарегистрированы на Кипре. Установить реальных владельцев, которые стоят за офшорами, до сих пор не удалось.



Однако проект так и не сдвинулся с места. Ведь для того, чтобы перечислить подрядчику деньги, заказчик должен был получить от него банковскую гарантию. Но этого не произошло.



Как выяснилось позже, банки требовали поручительство конечных владельцев фирмы, которые предпочли остаться в тени. А недавно появилась информация о том, что ООО «ИБТ» может быть связана с известным украинским миллиардером Игорем Коломойским.



В конце концов было принято решение расторгнуть контракт с этой компанией.



- 21 июня 2022 года в связи с существенным отставанием от графика производства работ заказчиком в адрес подрядной организации направлена претензия о необходимости устранения данного нарушения. На дату расторжения контракта подрядной организацией в адрес заказчика так и не было предоставлено обеспечение исполнения контракта, сроки отставания от графика производства работ увеличились. С момента получения решения о расторжении контракта (с 08.07.2022) в десятидневный срок ООО «ИБТ» не предприняло никаких попыток устранить указанные нарушения существенных условий контракта. Напротив, наблюдалось абсолютное бездействие общества, выразившееся, в том числе, в отсутствии 11-12 июля 2022 года на строительной площадке рабочего персонала и техники, решение вступило в силу 19.07.2022 года, - сообщили в администрации Улан-Удэ.



Затягивание сроков реализации проекта чревато: если республика не успеет освоить деньги, они вернутся обратно в федеральный бюджет. Это же и стало причиной заключения контракта с единственным поставщиком – федеральным автономным учреждением «РосКапСтрой».



- Учредителем и собственником имущества ФАУ «РосКапСтрой» является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Это ведёт к снижению рисков ненадлежащего исполнения обязательств по контракту, вследствие публичного характера учредителя, отчётности учреждения, порядка финансирования в соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», - поясняют в мэрии.



Другими словами, это учреждение находится под контролем государства, а значит полностью прозрачно. Кроме того, в проектной документации было прописано необходимое к поставке оборудование, 45% которого – иностранного производства. В то же время ФАУ «РосКапСтрой» уже имеет коммерческие предложения от российских производителей, согласно которым предложены аналоги, срок поставки которых соответствует общим срокам исполнения контракта.



Напомним, вице-премьер Виктория Абрамченко во время визита в республику положительно отозвалась в целом о проекте реконструкции очистных сооружений, а также о последних решениях региональных властей, касающихся этого проекта.



- Хорошо, что мы нашли средства в это непростое время на этот объект. Коллеги идут в графике, несмотря на то, что существуют санкции на оборудование, нашли замену, которая не хуже с точки зрения экологических характеристик, - отметила Виктория Абрамченко.

