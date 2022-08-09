09 августа

08 августа

Популярное

В Бурятии растёт число укушенных клещами

В Бурятии растёт число укушенных клещами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди покусанных почти тысяча детей

По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8 августа по поводу укусов клещей к медикам обратились 3910 человек. Из них 997 детей.

Зарегистрировано 89 случаев заражения инфекцией, передающейся клещами: 39 – клещевой вирусный энцефалит, 38 – клещевой боррелиоз, 12 – клещевой риккетсиоз.

В случае обнаружения на своём теле укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

Сдать клеща для анализов в Улан-Удэ можно по адресам:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», ул. Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье);
- Республиканская клиническая инфекционная больница, ул. Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).
клещи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятский борец выступает на Исламских играх
Бурятский борец выступает на Исламских играх
Общество, 09.08.2022
Арсалан Будажапов принимает участие в мультиспортивном фестивале в Турции
В Улан-Удэ развернётся всероссийский фестиваль по миниволею
В Улан-Удэ развернётся всероссийский фестиваль по миниволею
Общество, 09.08.2022
В Бурятию приедут представители пяти регионов России
Супруги из Забайкалья отметили 70 лет совместной жизни
Супруги из Забайкалья отметили 70 лет совместной жизни
Общество, 09.08.2022
Чета Погодаевых справила «благодатную свадьбу»
В Улан-Удэ снесут инфекционную больницу и построят новую
В Улан-Удэ снесут инфекционную больницу и построят новую
Общество, 09.08.2022
По примерным подсчётам, на строительство потребуется порядка четырёх миллиардов рублей
В Улан-Удэ поздравили ветерана с 90-летием
В Улан-Удэ поздравили ветерана с 90-летием
Общество, 09.08.2022
В Железнодорожном районе отпраздновала юбилей Валентина Антонова
Единую набережную Иркутска построят к 2026 году
Единую набережную Иркутска построят к 2026 году
Общество, 09.08.2022
Её длина составит более 11 километров
Лучники Бурятии завоевали 10 медалей кубка России
Лучники Бурятии завоевали 10 медалей кубка России
Общество, 09.08.2022
Спортсмены республики одержали победу в командном зачёте III этапа
На Байкале птицы мигрируют на юг на две недели раньше
На Байкале птицы мигрируют на юг на две недели раньше
Общество, 09.08.2022
В Прибайкальском нацпарке заметили первых пернатых вестников осени
В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования по настольному теннису
В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования по настольному теннису
Общество, 09.08.2022
Топовые теннисисты России принимают участие в турнире «Baikal Open»
В Улан-Удэ определили места для сбора грибов и ягод
В Улан-Удэ определили места для сбора грибов и ягод
Общество, 09.08.2022
Несмотря на особый противопожарный режим, грибникам открыли специальные места в лесу
В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в вязании салфеток
В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в вязании салфеток
Общество, 09.08.2022
Творческий конкурс прошёл в колонии-поселении
В аэропорту Иркутска в багаже обнаружили карантинный объект
В аэропорту Иркутска в багаже обнаружили карантинный объект
Общество, 09.08.2022
Опасный груз привёз гражданин Таджикистана  
В Бурятии конь повис на заборе
В Бурятии конь повис на заборе
Общество, 09.08.2022
По словам очевидцев, конь дёргался, но не мог выбраться из западни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^