Среди покусанных почти тысяча детей
По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8 августа по поводу укусов клещей к медикам обратились 3910 человек. Из них 997 детей.
Зарегистрировано 89 случаев заражения инфекцией, передающейся клещами: 39 – клещевой вирусный энцефалит, 38 – клещевой боррелиоз, 12 – клещевой риккетсиоз.
В случае обнаружения на своём теле укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.
Сдать клеща для анализов в Улан-Удэ можно по адресам:
- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», ул. Ключевская, 45б (рабочие дни, воскресенье);
- Республиканская клиническая инфекционная больница, ул. Пирогова, 9а (рабочие дни, суббота).
В Бурятии растёт число укушенных клещами
Общество, Фото:
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