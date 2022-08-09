Артисты Иркутского драмтеатра сыграют два спектакля на Ольхоне

Гастроли пройдут 9 и 10 августа



В гости к Байкалу отправились 9 августа артисты Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова. Впереди – два дня на острове Ольхон. Здесь в посёлке Хужир охлопковцы сыграют два спектакля в рамках областного проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области».



Уже сегодня вечером в районном культурно-досуговом центре зрители увидят замечательную постановку – «Очень простая история» (16+) – пронизанную душевными переживаниями и перипетиями в деревенской семье. Премьера спектакля-притчи режиссёра Ахмата Байрамкулова состоялась в 2006 году. А во время работы над постановкой именно здесь на берегу Байкала первый состав актёров впервые читал эту пьесу современного драматурга Марии Ладо. «Очень простая история» вернулась туда, где начиналась 16 лет назад. Чтобы сыграть этот спектакль, в театре специально изменили декорацию в соответствии с размерами и особенностями местной сцены.



Завтра, 10 августа, охлопковцы представят спектакль «Оскар и Розовая дама» (16+), жанр которого режиссёр, заслуженный артист России Геннадий Гущин определил как «переписка с Богом». Это пронзительная пьеса драматурга Эрика-Эммануила Шмитта о том, как человек за 12 дней проживает целую судьбу длиною в 110 лет. Спектакль станет подарком Иркутского драматического театра ко Дню района и будет благотворительным, сообщили в пресс-службе театра.



