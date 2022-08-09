В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в вязании салфеток





В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ прошёл конкурс по вязанию салфеток среди осуждённых.В конкурсе участвовали женщины, которые ранее не имели опыта вязания. Поэтому для новичков провели мастер-класс наиболее опытные участники кружка. Они научили держать спицы, а также поделились своими секретами вязания.- Предметом оценивания выбрали изготовление салфетки. При подведении итогов конкурса учитывалось оригинальность рисунка и качество исполнения, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.