В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в вязании салфеток

Творческий конкурс прошёл в колонии-поселении
В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ прошёл конкурс по вязанию салфеток среди осуждённых.
В конкурсе участвовали женщины, которые ранее не имели опыта вязания. Поэтому для новичков провели мастер-класс наиболее опытные участники кружка. Они научили держать спицы, а также поделились своими секретами вязания.
- Предметом оценивания выбрали изготовление салфетки. При подведении итогов конкурса учитывалось оригинальность рисунка и качество исполнения, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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