На Байкале птицы мигрируют на юг на две недели раньше

В Прибайкальском нацпарке заметили первых пернатых вестников осени



Группы мигрирующих на юг птиц замечены в Прибайкальском национальном парке Иркутской области. Птицы улетают в тёплые страны на две недели раньше, чем в прошлом году. Встречи зафиксированы орнитологами ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» во время проведения традиционного ежегодного мониторинга численности водоплавающих и околоводных птиц, сообщает пресс-служба учреждения.



Группы куликов, гнездящихся в северных регионах России, стали встречаться на озёрах Тажеранских степей и заливах Байкала, на берегах Малого Моря и острова Ольхон уже в конце июля и в первых числах августа. В 2021 году такие предмиграционные скопления фиксировались во второй декаде августа.



- В ходе наблюдений было отмечено большое разнообразие видов куликов, некоторых из них в Прибайкальском национальном парке мы не встречали несколько последних лет: мородунка, грязовик, острохвостый песочник. Всего мы зафиксировали 13 видов. Обратил на себя внимание тот факт, что в предыдущие годы подобные встречи происходили во второй половине августа, а в 2022 году этих птиц, многие из которых размножаются на севере и у нас считаются пролётными, стали замечать существенно раньше. В среднем, на две недели. Но и весна в этом году наступила тоже раньше, поэтому говорить о чём-то удивительном или нетипичном не приходится, - рассказала Марина Алексеенко, специалист научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

