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В Бурятии конь повис на заборе

В Бурятии конь повис на заборе
Общество,  Фото:опубликовано в "Закамна-инфо"
По словам очевидцев, конь дёргался, но не мог выбраться из западни

В городе Закаменск вблизи улицы Крупской на палисаднике повис конь. Фотографию несчастного животного опубликовали в группе «Закамна-инфо 24/7».

- На заборе висит конь. Ещё дёргается, может, ещё смогут помочь, - обратился местный житель.

Вероятно, конь застрял на заборе после неудачного прыжка. Отметим, инцидента бы не произошло, если бы владелец животного не отпустил его на бесконтрольный выпас. Хозяина коня сейчас устанавливают.

Сельскохозяйственные животные часто встречаются в Бурятии в местах, не предназначенных для выпаса. Нередко животные повреждают чужие огороды и места общего пользования. Так, в конце июля в селе Иволгинск владельцев «свободолюбивых коров» нашли и составили на них протоколы для того, чтобы оштрафовать. Коровы паслись прямо на улицах села, валялись на дорогах, мешая проезду, а также забирались в чужие огороды.


домашние животные лошади

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