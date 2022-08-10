Творческих улан-удэнцев приглашают на актёрские тренинги

Они помогут совершенствованию творческой личности



В Улан-Удэ приезжает режиссёр, педагог, выпускник мастерской Анатолия Васильева (ГИТИС), руководитель лаборатории практики игрового театра и школы «Pereval_love» Андрей Перевалов. С 26 по 29 августа он проведёт ряд тренингов, помогающих совершенствованию творческой личности.



Тренинги пройдут по темам:

- «Общая психофизическая подготовка»;

- «Работа с текстом для спектакля – на основе метода Анатолия Васильева»;

- «Импровизационные структуры в игровом театре»;

- «Мой голос»;

- «Моё тело»;

- «Гармония коллективной работы»;

- «Обогащение школы психологического театра метафизическими приёмами».



Встречи пройдут с 10 до 13 часов на малой сцене Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева. Приглашаются актёры театров, студенты и все творческие люди, сообщает пресс-служба ГРДТ.



Возрастное ограничение 12+

