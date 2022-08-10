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Творческих улан-удэнцев приглашают на актёрские тренинги

Творческих улан-удэнцев приглашают на актёрские тренинги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они помогут совершенствованию творческой личности

В Улан-Удэ приезжает режиссёр, педагог, выпускник мастерской Анатолия Васильева (ГИТИС), руководитель лаборатории практики игрового театра и школы «Pereval_love» Андрей Перевалов. С 26 по 29 августа он проведёт ряд тренингов, помогающих совершенствованию творческой личности.

Тренинги пройдут по темам:
- «Общая психофизическая подготовка»;
- «Работа с текстом для спектакля – на основе метода Анатолия Васильева»;
- «Импровизационные структуры в игровом театре»;
- «Мой голос»;
- «Моё тело»;
- «Гармония коллективной работы»;
- «Обогащение школы психологического театра метафизическими приёмами».

Встречи пройдут с 10 до 13 часов на малой сцене Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева. Приглашаются актёры театров, студенты и все творческие люди, сообщает пресс-служба ГРДТ.

Возрастное ограничение 12+
Бурятия Улан-Удэ театр тренинг актеры Русский драмтеатр

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