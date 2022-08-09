Арсалан Будажапов принимает участие в мультиспортивном фестивале в Турции
С 9 по 18 августа в турецком городе Конья проходит пятый по счету мультиспортивный фестиваль «Исламские игры солидарности». В этом году в Анатолию приедут более 4000 атлетов из 54 стран мира, для того чтобы состязаться в 19 видах спорта.
В соревнованиях в составе сборной Кыргызстана по вольной борьбе принимает участие бурятский спортсмен Арсалан Будажапов. Борец будет выступать в весовой категории 79 кг.
Изначально Исламские игры должны были состояться в сентябре 2021 года, однако на него повлиял перенос Олимпиады в Токио и перенос других событий, сообщает официальная группа Александра Богомоева в «ВКонтакте».
Бурятский борец выступает на Исламских играх
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