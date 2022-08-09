Лучники Бурятии завоевали 10 медалей кубка России

Спортсмены республики одержали победу в командном зачёте III этапа
В Прибайкальском районе Бурятии 6 и 7 августа прошёл III этап кубка России по 3Д стрельбе из лука. Соревнования проходили на берегу Байкала в естественных условиях, на неизвестной дистанции и максимально приближенные к охотничьим.
Более 50 спортсменов из 11 регионов разыграли 10 комплектов медалей в шести дисциплинах: классический лук, блочный лук, составной лук, длинный лук, исторический лук и спортинг.
Победителями и призёрами соревнований стали:
3Д-блочный лук (женщины)
I место - Ларева Людмила (Рязанская область);
II место - Гук Мария (Московская область);
III место - Батуева Кира (Республика Бурятия).
3Д-блочный лук (мужчины)
I место - Галсанов Алдар (Республика Бурятия);
II место - Зомонов Владимир (Республика Бурятия);
III место - Заболотский Анатолий (Республика Бурятия).
3Д-длинный лук (женщины)
I место - Огнёва Арина (Москва);
II место - Шедогуб Анна (Краснодарский край);
III место - Харитонова Надежда (Республика Бурятия).
3Д-длинный лук (мужчины)
I место - Поддевалин Михаил (Москва);
II место - Эрдынеев Бембя (Республика Калмыкия);
III место - Мусалиев Адьян (Республика Калмыкия).
3Д-классический лук (женщины)
I место Доржиева Сэсэг (Республика Бурятия);
II место Щетинина Татьяна (Новосибирская область);
III место Журавлёва Виктория (Московская область).
3Д-классический лук (мужчины)
I место - Дарханов Валентин (Москва);
II место - Заливакин Александр (Новосибирская область);
III место - Цыбикжапов Олег (Республика Бурятия).
3Д-составной лук (женщины)
I место - Калишева Марина (Кемеровская область);
II место - Мункуева Дулма (Забайкальский край);
III место - Эрендженова Инна (Республика Калмыкия).
3Д-составной лук (мужчины)
I место - Калишев Сергей (Кемеровская область);
II место - Мороз Иван (Московская область);
III место - Ганжуров Базар (Республика Бурятия).
Исторический лук (женщины)
I место Эльтеева Герел (Республика Калмыкия).
Исторический лук (мужчины)
I место Есипчук Андрей Владимирович (Москва).
Спортинг (мужчины)
I место - Огнёв Денис (Республика Алтай);
II место - Алискандаров Иса (Московская область);
III место - Сергиенко Сергей (Иркутская область).
- В командном зачёте победу III этапа кубка России одержала сборная Бурятии в составе Надежды Харитоновой – 3Д длинный лук, Доржиевой Сэсэг – 3Д классический лук, Батуевой Киры – 3Д блочный лук). Среди мужчин в командном зачёте победу праздновала сборная республики: Дамбаев Баясхалан – 3Д длинный лук, Цыбикжапов Олег – 3Д классический лук, Галсанов Алдар – 3Д блочный лук, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Лучники Бурятии завоевали 10 медалей кубка России
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