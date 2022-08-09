Лучники Бурятии завоевали 10 медалей кубка России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены республики одержали победу в командном зачёте III этапа



В Прибайкальском районе Бурятии 6 и 7 августа прошёл III этап кубка России по 3Д стрельбе из лука. Соревнования проходили на берегу Байкала в естественных условиях, на неизвестной дистанции и максимально приближенные к охотничьим.



Более 50 спортсменов из 11 регионов разыграли 10 комплектов медалей в шести дисциплинах: классический лук, блочный лук, составной лук, длинный лук, исторический лук и спортинг.



Победителями и призёрами соревнований стали:



3Д-блочный лук (женщины)

I место - Ларева Людмила (Рязанская область);

II место - Гук Мария (Московская область);

III место - Батуева Кира (Республика Бурятия).



3Д-блочный лук (мужчины)

I место - Галсанов Алдар (Республика Бурятия);

II место - Зомонов Владимир (Республика Бурятия);

III место - Заболотский Анатолий (Республика Бурятия).



3Д-длинный лук (женщины)

I место - Огнёва Арина (Москва);

II место - Шедогуб Анна (Краснодарский край);

III место - Харитонова Надежда (Республика Бурятия).



3Д-длинный лук (мужчины)

I место - Поддевалин Михаил (Москва);

II место - Эрдынеев Бембя (Республика Калмыкия);

III место - Мусалиев Адьян (Республика Калмыкия).



3Д-классический лук (женщины)

I место Доржиева Сэсэг (Республика Бурятия);

II место Щетинина Татьяна (Новосибирская область);

III место Журавлёва Виктория (Московская область).



3Д-классический лук (мужчины)

I место - Дарханов Валентин (Москва);

II место - Заливакин Александр (Новосибирская область);

III место - Цыбикжапов Олег (Республика Бурятия).



3Д-составной лук (женщины)

I место - Калишева Марина (Кемеровская область);

II место - Мункуева Дулма (Забайкальский край);

III место - Эрендженова Инна (Республика Калмыкия).



3Д-составной лук (мужчины)

I место - Калишев Сергей (Кемеровская область);

II место - Мороз Иван (Московская область);

III место - Ганжуров Базар (Республика Бурятия).



Исторический лук (женщины)

I место Эльтеева Герел (Республика Калмыкия).



Исторический лук (мужчины)

I место Есипчук Андрей Владимирович (Москва).



Спортинг (мужчины)

I место - Огнёв Денис (Республика Алтай);

II место - Алискандаров Иса (Московская область);

III место - Сергиенко Сергей (Иркутская область).



- В командном зачёте победу III этапа кубка России одержала сборная Бурятии в составе Надежды Харитоновой – 3Д длинный лук, Доржиевой Сэсэг – 3Д классический лук, Батуевой Киры – 3Д блочный лук). Среди мужчин в командном зачёте победу праздновала сборная республики: Дамбаев Баясхалан – 3Д длинный лук, Цыбикжапов Олег – 3Д классический лук, Галсанов Алдар – 3Д блочный лук, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

