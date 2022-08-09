В Иркутске состоятся всероссийские легкоатлетические соревнования

В «Мемориале иркутских легкоатлетов» примут участие спортсмены из Бурятии и Забайкалья



В Иркутске, на стадионе ИрНИТУ 12 и 13 августа состоятся всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «XIX Мемориал иркутских легкоатлетов», посвящённые 85-летию образования Иркутской области. Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены из Красноярского, Забайкальского, Приморского, Алтайского краёв; республик Хакасия, Бурятия и других регионов России.



В программу соревнований входит бег на следующие дистанции: 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, 5000 метров, а также на 110 и 400 метров с барьерами. Участники будут состязаться в прыжках в высоту, длину, с шестом, толкании ядра. Соревнования пройдут в личном первенстве. К участию допускаются спортсмены 2006 года рождения и старше, имеющие не ниже второго спортивного разряда.



Всероссийские соревнования «Мемориал иркутских легкоатлетов» являются традиционными. В них принимают участие сильнейшие легкоатлеты из различных муниципальных образований Иркутской области.



Напомним, всероссийские соревнования проводятся для увековечивания памяти иркутских легкоатлетов, таких как мастер спорта международного класса Александр Золотарёв, заслуженный тренер СССР и России Валерий Авербух, мастер спорта СССР Евгений Авербух, мастер спорта СССР Владимир Беломестных, заслуженный работник физической культуры Иван Ермолаев, заслуженный тренер СССР Виктор Седых, заслуженный тренер РСФСР Владимир Соловьев, заслуженный тренер СССР Юрий Волков, мастер спорта Георгий Ивакин, заслуженный тренер России Владимир Караченцев, заслуженный работник физической культуры РФ Анатолий Борисов, заслуженный тренер России Юрий Рыбин, мастер спорта Александр Зябрев и другие.



12 августа соревнования начнутся в 15:00 часов, 13 августа – в 10:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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