С начала года в Улан-Удэ выявили 52 незаконные рекламные конструкции

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Собственникам выдали предписания о демонтаже



Среди наказов мэру столицы Бурятии Игорю Шутенкову были озвучены предложения по внешнему облику города: «Убрать рекламу на зданиях», «Меньше баннеров», «Много рекламы».



В Улан-Удэ на постоянной основе проводятся рейды по выявлению незаконно размещенных информационных и рекламных конструкций на фасадах зданий. Рейды прошли по следующим улицам: Гагарина, Боевая, Трубачеева, Ленина, Терешковой.



На этой неделе планируется рейд по проспекту Автомобилистов.



Напомним, установка и эксплуатация любой рекламной конструкции на территории города Улан-Удэ, независимо от места установки и формы собственности, должна быть согласована в комитете по архитектуре и градостроительству.



- По вопросам получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обращаться по адресу: ул. Бабушкина, 25, каб. 405, телефон: 23-02-77, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

