Топовые теннисисты России принимают участие в турнире «Baikal Open»
Вчера, 8 августа, в Улан-Удэ стартовали II всероссийские соревнования по настольному теннису «Baikal Open». В этом году в столице Бурятии собралось более 270 спортсменов из 22 регионов России, среди них и топовые теннисисты: Максим Шмырев, Александр Шибаев, Яна Носкова, Алексей Жуков и Рамиль Мутыгуллин.
- «Baikal Open» – один из значимых спортивных событий Бурятии. Успехи наших теннисистов не могут не радовать. На сегодняшний день ведётся работа с Минспортом России по строительству Дома тенниса. Общими усилиями, я уверен, мы доведём это дело до конца и у наших теннисистов будет свой дом, - рассказал заместитель министра спорта и молодёжной политики Бурятии Эрдэм Биликтуев.
Сегодня, 9 августа, проходят финальные соревнования у мужчин и в парном разряде. Завтра, 10 августа, в 9:00 состоится финальный этап у мужчин и женщины. В 12:00 пройдёт турнир по шууд-теннису. В 14:00 сыграют ветераны.
11 августа с 8:30 запланированы квалификационные соревнования в одиночном разряде. Финалы в одиночном разряде состоятся 12 августа также с 8:30, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Фоторепортаж с прошлого турнира «Baikal Open» можно посмотреть здесь.
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В Улан-Удэ стартовали всероссийские соревнования по настольному теннису
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