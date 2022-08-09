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Жители Улан-Удэ могут помочь собраться детям к школе

Жители Улан-Удэ могут помочь собраться детям к школе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На профилактическом учёте состоит 265 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

В Улан-Удэ стартовала ежегодная благотворительная акция «Помоги детям собраться в школу!» (0+). Акция направлена на помощь в сборах в школу для детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

- Традиционно участие в акции принимают сотрудники администрации г. Улан-Удэ, депутаты Народного Хурала, городского совета, организации и предприятия, жители города. В первую очередь помощь будет направлена детям, проживающим в семьях, признанных находящимися в социально опасном положении. Приглашаем поучаствовать в акции и в этом году, - обратилась заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.

Сотрудники администрации города, контрольно-счётная палата, аппарат горсовета в этот году возьмут шефство над 31 первоклассником города, один из которых приехал в Улан-Удэ из Донецкой народной республики. На сегодняшний день помощь оказана уже 11 школьникам.

Всего на профилактическом учёте состоит 265 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этих семьях 295 детей-школьников, 30 из которых – первоклассники, нуждающиеся в школьных принадлежностях.

Внести свой вклад и помочь детям может каждый желающий. Для этого нужно обратиться в районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:

по Железнодорожному району, ул. Октябрьская, 2, каб.51,60, тел. 44-83-55, 44-77-77;
по Октябрьскому району, ул.Павлова,1 каб.23, тел. 43-11-58;
по Советскому району, ул. Советская, 23 каб.18 «а», тел.21-61-03

Акция будет длиться до конца лета.

школа

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