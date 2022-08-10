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В Бурятии сохранится умеренно тёплая погода

В Бурятии сохранится умеренно тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами ожидаются кратковременные дожди

По данным Бурятского гидрометцентра, 10 августа по республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди.

Ветер северо-западный 3-8, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +22,+27, местами +15,+20.

В Улан-Удэ без осадков, вечером возможен дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём +24,+26.
прогноз погоды

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