Местами ожидаются кратковременные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 августа по республике переменная облачность, днём местами кратковременные дожди.
Ветер северо-западный 3-8, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +22,+27, местами +15,+20.
В Улан-Удэ без осадков, вечером возможен дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём +24,+26.
В Бурятии сохранится умеренно тёплая погода
Общество, Фото:
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