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Почти 70% улан-удэнцев против платного въезда в центр города

Почти 70% улан-удэнцев против платного въезда в центр города
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Однозначно за» оказались 15% опрошенных

Автомобильный сайт Дром спросил у россиян, как они относятся к идее платного въезда в центры городов. Большинство автолюбителей Бурятии (69%) не поддерживают такое нововведение. Их них 54% выбрали вариант «однозначно против», а 15% — «скорее против».

При этом 31% жителей Бурятии положительно относятся к идее платного въезда в центр города. «Однозначно за» выступают 15% опрошенных, а 16% ответили «скорее за».

В среднем по стране каждый пятый (21%) за идею платного въезда в центр города. Наибольшее количество автовладельцев, не желающих платить за въезд в центр города, живёт в Амурской области, Пермском крае и Челябинской области. В этих регионах категорически против высказались около 73% автолюбителей. А больше всего сторонников инициативы в Санкт-Петербурге — здесь 20% «однозначно за». В столице 72% опрошенных против платного передвижения по центральным улицам.

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