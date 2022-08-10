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В Чите пройдёт флешмоб под песню группы из Улан-Удэ

В Чите пройдёт флешмоб под песню группы из Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива

В столице Забайкалья проведут акцию «Танцуй с МузФестом»

Акция «Танцуй с МузФестом» совместно с танцевальной студией «Dancebusters studio» состоится 12 августа в 17:00 на площади Декабристов в Чите. По замыслу организаторов, флешмоб пройдёт под песню хедлайнеров фестиваля – группы «Местный Бездарь» из Улан-Удэ.

- Одна из координаторов проекта – Дарья Карандаева вместе с хореографами из «Dancebusters studio» научит танцевальным движениям всех желающих. Флешмоб будут снимать на видео для главного ролика «МузФеста». С помощью акции мы хотим привлечь внимание забайкальцев к фестивалю, - рассказали организаторы.

Напомним, межрегиональный музыкальный фестиваль «МузФест» будет проходить в течение двух дней. 26 августа концерт состоится на площади Ленина в 17:00, 27 августа в 17:00 – на арт-площадке «Квартал».

Как отмечают организаторы, нововведением фестиваля в этом году станет музыкально-образовательный форум «Musicum», который пройдёт в «Точке Кипения» 26 августа в 11:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

Возрастное ограничение 16+

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