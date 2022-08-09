Супруги из Забайкалья отметили 70 лет совместной жизни

Чета Погодаевых справила «благодатную свадьбу»
Жители забайкальского города Могоча Леонид и Галина Погодаевы 8 августа отметили 70-летие со дня свадьбы. В день благодатного юбилея их поздравили представители администрации Могочинского района, семья и друзья, сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
По словам внучки Натальи, её бабушка и дедушка являются примером для семьи.
- Мой дедушка Леонид Яковлевич в два года остался без отца, его воспитала мать Пелагея. После окончания школы он поступил в Благовещенский горный техникум. На летних каникулах косил сено, зарабатывал на учёбу. По окончании техникума его распределили на Колыму, там он работал замглавного инженера по технике безопасности. Знакомство с бабушкой Галиной Дмитриевной произошло, когда дедушка приехал в Могочу в отпуск, в июле 1952 года. Уже 8 августа 1952 года они поженились и уехали на Колыму. Дедушка с отличием закончил институт и у него было право выбора по распределению. Семья вернулась в Могочинский район. У дедушки и бабушки два сына, четыре внучки, один внук, две правнучки и два правнука. Мы всей семьёй желаем нашим молодожёнам здоровья, чтобы они подольше пожили с нами, - рассказала внучка Наталья.
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