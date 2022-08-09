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В Иркутской области полицейские выхаживают раненную пулей собаку

Общество, 
Бездомный пёс чудом остался жив благодаря помощи сотрудников полиции и неравнодушных людей

Летней ночью в полицию в Братске поступило сообщение о том, что неизвестный расстрелял двух бездомных собак. Приехавший наряд патрульно-постовой службы обнаружил живого, но обездвиженного пса, который мучительно скулил, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Спасать собаку или нет – сомнений не возникло. Двери ветеринарных клиник, где могли бы оказать помощь, уже закрылись. Не теряя драгоценного времени, командир взвода Денис Сучков отправился в травмпункт и получил у медиков два шприца с обезболивающим раствором. Вернувшись, капитан полиции сделал псу инъекции. Своевременная анестезия позволила ему продержаться до утра. Временный приют в квартире ему дал Дмитрий, один из очевидцев происшествия.

- Услышал выстрелы, выбежал на улицу. Кроме меня и детей, больше никто не вышел. Подъехали сотрудники, стали решать эту проблему. Самыми неравнодушными людьми оказались полицейские. Большое им спасибо, - вспоминает Дмитрий о тревожных событиях.

С рассветом к нему вернулся один из сотрудников ППС, лейтенант полиции Михаил Хоменко. Вместе они отвезли раненное животное на рентген, а затем на многочасовую операцию на позвоночнике.

Пуля вошла под углом 30 градусов, чудом не задела артерию, но пострадал важный нерв. Собаке парализовало задние лапы.

Изъятую пулю отправили на экспертизу, которая определила калибр и модель оружия. Сейчас полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Деньги на оплату дорогостоящего хирургического вмешательства собирали «всем миром»: подразделение отдела по вопросам миграции, инспекция по делам несовершеннолетних, действующие и бывшие сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы. Полицейские определили пострадавшее животное в местный приют «Кот и пёс». Между собой хвостатого стали называть по-простому Дружок.

Как отметил хирург ветеринарной клиники Игорь Бочкарев, пёс мужественно перенёс операцию и идёт на поправку. Правда, прогнозов о том, как скоро отступит паралич, доктор не даёт. Сегодня Дружку нужен уход и ежедневные тренировки.

- Чувствовать боль других, тем более, животных – это исключительное качество для человека. Михаил чувствует, он человек с большой буквы. Сотрудники полиции – большие молодцы! - подчёркивает ветеринарный врач.

Михаил и Дмитрий почти каждый день навещают Дружка, помогают ему и искренне надеются, что вскоре он найдёт заботливых и любящих хозяев.

Тем временем, сотрудники полиции делают всё возможное, чтобы установить личность стрелка и представить его перед лицом правосудия.

собаки полиция

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