Водитель грузовика извинился за созданную пробку в Улан-Удэ









На этом участке дороги нет альтернатив объезда. Поэтому людям придётся постоять в пробке. Поломка на дороге случилась после утреннего часа пик.



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно многочасовые пробки на этом участке дороги возникли из-за дорожного ремонта на улице Дорожная – на участке по мосту «Бегущая лань». Дорожники перекрыли одну полосу движения, и

На этом участке дороги нет альтернатив объезда. Поэтому людям придётся постоять в пробке. Поломка на дороге случилась после утреннего часа пик.Как сообщал «Байкал-Daily», недавно многочасовые пробки на этом участке дороги возникли из-за дорожного ремонта на улице Дорожная – на участке по мосту «Бегущая лань». Дорожники перекрыли одну полосу движения, и вместо привычных 20-30 минут жители Левого берега добирались до дома пару часов

Сегодня утром в левобережной части Улан-Удэ – со стороны Солдатского до памятника «Мать Бурятия» - возникла крупная автомобильная пробка. Она случилась из-за сломавшегося на дороге грузового автомобиля.В приложении «2 ГИС» водитель извинился перед другими участниками дорожного движения за случившееся. Он известил, что уже ждёт тягач, чтобы оттащить свой многотонный автомобиль.- Я дико извиняюсь за созданную пробку, встал мотор. Уже жду тягач, к сожалению, 30 тонн просто так не убрать, - написал водитель.