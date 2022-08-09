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Водитель грузовика извинился за созданную пробку в Улан-Удэ

Водитель грузовика извинился за созданную пробку в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
К пробке на Левом берегу привела поломка автомобиля

Сегодня утром в левобережной части Улан-Удэ – со стороны Солдатского до памятника «Мать Бурятия» - возникла крупная автомобильная пробка. Она случилась из-за сломавшегося на дороге грузового автомобиля.

В приложении «2 ГИС» водитель извинился перед другими участниками дорожного движения за случившееся. Он известил, что уже ждёт тягач, чтобы оттащить свой многотонный автомобиль.

- Я дико извиняюсь за созданную пробку, встал мотор. Уже жду тягач, к сожалению, 30 тонн просто так не убрать, - написал водитель.

 

На этом участке дороги нет альтернатив объезда. Поэтому людям придётся постоять в пробке. Поломка на дороге случилась после утреннего часа пик.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно многочасовые пробки на этом участке дороги возникли из-за дорожного ремонта на улице Дорожная – на участке по мосту «Бегущая лань». Дорожники перекрыли одну полосу движения, и вместо привычных 20-30 минут жители Левого берега добирались до дома пару часов
пробка автомобили

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