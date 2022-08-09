В Улан-Удэ развернётся всероссийский фестиваль по миниволею

В Бурятию приедут представители пяти регионов России



13 и 14 августа в Улан-Удэ пройдёт один из крупных турниров по миниволей этого года – всероссийский фестиваль «Сила Священного Байкала-2022». В физкультурно-спортивный комплекс съедутся представители пяти регионов страны. Бурятия будет представлена 40 командами в различных категориях.



- В этом году миниволей отмечает 50-летний юбилей создания игры. И поэтому участников и любителей спорта ждёт настоящий праздник спорта всероссийского уровня, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



Начало игр запланировано на 9:30. Вход на фестиваль свободный.



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