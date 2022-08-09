Онкоурологи России соберутся в Улан-Удэ на конференцию

Светила медицины будут читать лекции и проводить операции в прямом эфире



С 11 по 13 августа в Улан-Удэ пройдёт первая межрегиональная конференция по онкологии «Наука и практика в онкоурологии». Конференция соберёт российских врачей-урологов из крупнейших клиник страны. Более 20 спикеров будут читать лекции и проводить операции в прямом эфире. Подключиться к онлайн-трансляции и наблюдать за ходом операции может любой врач.



- Цель конференции – обмен опытом. И не просто теоретический, а практический, то есть обучающие мастер-классы. Для этого нами запланировано 6 операций, которые будут транслироваться в прямом эфире с использованием современного оборудования, - рассказал заведующий отделением онкоурологии Бурятского республиканского клинического онкодиспансера Юрий Эрдынеев.



Ознакомиться со спикерами, программой и зарегистрироваться можно на сайте конференции (brkod.tilda.ws), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.



Возрастное ограничение 18+

