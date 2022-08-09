В Улан-Удэ родителей шокировали сроки ремонта закрытой школы

Родители учеников девятой школы обратились к главе Бурятии
Родители учащихся улан-удэнской школы №9, которая находится в микрорайоне Батарейка, возмущены сроками проведения предстоящей реконструкции. Родителей известили, что работы продлятся четыре года.
Через паблик «Аноним 03» родители учеников обратились к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой ускорить процесс реконструкции.
- Алексей Самбуевич, просим взять вопрос по реконструкции школы №9 под свой личный контроль, так как боимся, что ремонт затянется надолго. Сейчас новые школы сдаются за два года. Почему же по нашей установлен такой длительный срок?! Мы готовы ждать, но четыре года слишком долгий срок. Просьба рассмотреть возможность о сокращении срока реконструкции нашей школы, - написали родители.
Пока школа будет закрыта, учеников распределили по другим учебным заведениям. Так, учащимся 5-8 классов ездить на учёбу предстоит на Бурвод, в школу №44. Она находится довольно далеко от школы №9, и очевидно, что детям придётся выезжать на учёбу намного раньше, а возвращаться со второй смены придётся позже также из-за длительности пути.
- В школе на данный момент обучается более 1000 детей. Часть детей остаются в пристрое, 3 и 4 классы будут ходить в 1 школу, а с 5 по 8 классы будут ездить в 44 школу на Бурвод (8 школа). Все родители пребывают в шоковом состоянии, начались массовые переводы в другие школы. Если и дальше так пойдёт, то через четыре года наша школа лишится и части детей, и части учителей. Особое возмущение среди родителей вызывает то, что детей 5-8 классов отправляют учиться в 44 школу на Бурвод, к близлежащей к школе №9 она никак не относится, - негодуют родители.
Кроме того, по словам возмущённых родителей, в школе №44 им придётся своими силами покрасить кабинеты, а также за свой счёт перевезти мебель из школы № 9 на новое место.
Также родители недовольны организацией перевозки детей, а именно компенсациями за проезд.
- Комитет образования обещает перевозку детей до 44 школы с выплатой компенсации родителям. Но неужели нельзя сразу организовать бесплатный подвоз детей, как делается в отдалённых школах? – интересуются родители.
В комментариях отметились бывшие учащиеся школы №2, ремонт которой длился пять лет. Эта школа находится в самом центре Улан-Удэ, из-за аварийного состояния её снесли и фактически отстроили новое здание. Всё это время учителя и дети «скитались» по другим школам.
«Мы учились во второй школе, когда началась реконструкция. Я была в восьмом классе. Когда закончилась, я пошла на третий курс «вышки». То есть с 2012 по 2018. И мы бегали по трём школам. Сначала доучивались восьмой класс в третьей школе. Два года я ездила в девятую школу, как раз-таки, где нас люто ненавидели, мол мы на чужой территории (будто по своей воле). И 11 класс доучивались в старом корпусе юрфака БГУ. Вывод какой, никто не спросит куда и когда вас отправить. И никого не волнует, как дети (на тот момент, и я сама) будут в -30 ехать не пойми куда, или возвращаться по темноте со второй смены домой», - написала выпускница многострадальной школы.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что школу№9 ждёт реконструкция, родители узнали в конце учебного года. Основному зданию школы уже 86 лет, за это время оно порядком износилось и признано аварийным.
В Улан-Удэ родителей шокировали сроки ремонта закрытой школы
Общество, Фото:
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