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В Бурятии ремонт трёх мост на трассе А-333 выполнен на 50%

В Бурятии ремонт трёх мост на трассе А-333 выполнен на 50%
Общество,  Фото:ФКУ Упрдор "Южный Байкал"
Отремонтировали по половине каждого моста

В Тункинском районе Бурятии работы по ремонту трёх мостов на федеральной трассе А-333 выполнены на 50%. Речь идёт о мостах на км 106+550, км 106+300 и км 103+060 трассы, сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Мостовики произвели ремонт одной половины каждого сооружения и приступили к демонтажу второй. Ведутся работы по подъёму балок пролётного строения и демонтаж переходной зоны.


В соответствии с госконтрактом, дорожные строители произведут ремонт бетонных поверхностей пролётных строений и опор, установят систему водоотвода, укрепят конусы, уложат мостовое полотно, а также нанесут на мостовые конструкции антикоррозийное покрытие. Эти меры улучшат техническое состояние мостов, их грузоподъёмность и безопасность проезда.

В связи с проведением ремонтных работ движение транспортных средств осуществляется по одной полосе. Для безопасности проезда организовано светофорное регулирование.

мост ремонтные работы

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