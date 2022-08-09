В Бурятии ремонт трёх мост на трассе А-333 выполнен на 50%





В Тункинском районе Бурятии работы по ремонту трёх мостов на федеральной трассе А-333 выполнены на 50%. Речь идёт о мостах на км 106+550, км 106+300 и км 103+060 трассы, сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал».Мостовики произвели ремонт одной половины каждого сооружения и приступили к демонтажу второй. Ведутся работы по подъёму балок пролётного строения и демонтаж переходной зоны.В соответствии с госконтрактом, дорожные строители произведут ремонт бетонных поверхностей пролётных строений и опор, установят систему водоотвода, укрепят конусы, уложат мостовое полотно, а также нанесут на мостовые конструкции антикоррозийное покрытие. Эти меры улучшат техническое состояние мостов, их грузоподъёмность и безопасность проезда.В связи с проведением ремонтных работ движение транспортных средств осуществляется по одной полосе. Для безопасности проезда организовано светофорное регулирование.