В Бурятии протестируют беспилотные автомобили

Всего в эксперименте примет участие 41 регион России



Бурятия оказалась в списке регионов России, в которых будут проводить эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей. Соответствующий проект подготовило министерство экономического развития РФ, сообщают «Известия».



Согласно проекту, беспилотные автомобили будут разделены на две группы: машины с водителем-испытателем и контролируемые удалённо оператором. Беспилотники обеих групп должны быть оснащены автоматизированной системой управления, которая обеспечивает соблюдение ПДД и контролирует дорожную обстановку при помощи «средств технического зрения», говорится в документе. Автоматика также должна «безопасно и предсказуемо взаимодействовать с другими участниками дорожного движения» и реагировать на их потенциальные ошибки. В случае какого-либо сбоя в работе этой системы беспилотный автомобиль должен оповестить водителя или оператора о неполадке и остановиться с соблюдением требований ПДД.



Кроме того, в автомобиле должна вестись круглосуточная съёмка: за водителем-испытателем и окружающей средой.



Стаж вождения водителей-испытателей должен быть не менее трёх лет. Кроме того, откажут кандидатам, которые за последние три года были лишены прав.



На беспилотниках будут наклейки с буквой «А» - «Автономное вождение». В случае ДТП машина будет оформлять по правилам ПДД. Виновным будет признан оператора или водитель-испытатель, если это будет доказано.



- Если в результате расследования будет установлено, что причина ДТП - некорректная работа программы, управляющей транспортным средством, то к ответственности могут быть привлечены как разработчик программного обеспечения для ЭВМ, так и владелец транспортного средства, — сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства экономического развития РФ.



Проект постановления правительства предусматривает возможность тестирования беспилотных транспортных средств в 41 регионе страны — в Москве и Санкт-Петербурге, Республиках Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Крым, Татарстан и Чувашия. Также автономные автомобили появятся на дорогах Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, Московской, Ленинградской, Амурской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской и Челябинской областей, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.



Конкретные дороги и зоны, где будет проходить такое тестирование, определит министерство транспорта по согласованию с региональными властями, МВД и ФСО. Также нет точных сроков запуска эксперимента.





