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В Бурятии три дня подряд нет лесных пожаров

В Бурятии три дня подряд нет лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Последний пожар был 6 августа

За прошедшие сутки, 8 августа, возгораний в лесах Бурятии не зарегистрировано. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Лесных пожаров нет уже три дня подряд. Как сообщал «Байкал-Daily», в последний раз пожар был зафиксирован в пятницу, 6 августа, на севере Бурятии.

По данным ФБУ «Авиалесохрана», в России за прошедшие сутки действовало 160 лесных пожаров на площади 188,7 тыс га. В том числе проводились работы по тушению 11 пожаров на площади 75,3 тыс га в Якутии. В Магаданской области тушили 10 лесных пожаров на площади 18,2 тыс га.

лесные пожары

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