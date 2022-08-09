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В Бурятии просят спасти озеро Гусиное от мусора

В Бурятии просят спасти озеро Гусиное от мусора
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Разовые акции по уборке побережья не смогут решить проблему в целом

На Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии прошёл субботник в рамках акции «Чистая вода». Береговая линия была очищена примерно от 70 кубов мусора.

В уборке участвовали более 150 человек. Среди них сотрудники министерства природных ресурсов, администрации района, мэрии Гусиноозёрска, Гусиноозёрской ГРЭС, организации, предприятия, волонтёры, местные жители.


Между тем, эксперты Народного фронта в Бурятии отмечают, что вопрос загрязнения побережья озера Гусиное бытовыми отходами - одна из острых экологических проблем. Озеро Гусиное второе по площади и объёму пресной воды после Байкала среди внутренних водоёмов республики. Оно в том числе обеспечивать питьевой водой местных жителей. Также это одно из популярнейших у жителей Бурятии мест отдыха летом.

- Однако именно высокая антропогенная и туристическая нагрузки на данный момент угрожают экологическому благополучию водоёма и качеству жизни почти 40 тысяч жителей Селенгинского района, которые используют воду из озера как питьевую, - отмечают в ОНФ в Бурятии.

Ранее было решено создать рабочую группу по решению проблем озера при минприроды Бурятии. Она будет заниматься вопросами экологического состояния самого озера и его береговой зоны.

- Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос об организации санкционных мест туристического отдыха на подобии рекреационных зон. К сожалению, разовые акции по уборке побережья не смогут решить проблему в целом. Здесь требуется либо ограничение эксплуатации объекта, в масштабах туристического объекта и в промышленных целях, либо введение более жёстких требований по контролю за соблюдением водоохранного законодательства, а также ввод ликбеза для юридических лиц по обязанности заключения договора с региональным оператором на вывоз твердых бытовых отходов с побережья озера. Именно от турбаз у озера набирается самое большое количество мусора. При этом на территории озера заключено всего шесть договоров, а количество баз в разы больше. На побережье расположены СНТ и ДНТ, в которых тоже отсутствуют договора с регоператором на вывоз твёрдых бытовых отходов. Необходимо добиваться, чтобы такие договоры заключались и физическими, и юрлицами. Возможно, такие меры помогут озеру восстановиться и ресурсно, и экологически, - прокомментировала эксперт Народного фронта в Бурятии Юлия Сухарева.
озеро Гусиное мусор

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