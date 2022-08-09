В Бурятии просят спасти озеро Гусиное от мусора





На Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии прошёл субботник в рамках акции «Чистая вода». Береговая линия была очищена примерно от 70 кубов мусора.В уборке участвовали более 150 человек. Среди них сотрудники министерства природных ресурсов, администрации района, мэрии Гусиноозёрска, Гусиноозёрской ГРЭС, организации, предприятия, волонтёры, местные жители.Между тем, эксперты Народного фронта в Бурятии отмечают, что вопрос загрязнения побережья озера Гусиное бытовыми отходами - одна из острых экологических проблем. Озеро Гусиное второе по площади и объёму пресной воды после Байкала среди внутренних водоёмов республики. Оно в том числе обеспечивать питьевой водой местных жителей. Также это одно из популярнейших у жителей Бурятии мест отдыха летом.- Однако именно высокая антропогенная и туристическая нагрузки на данный момент угрожают экологическому благополучию водоёма и качеству жизни почти 40 тысяч жителей Селенгинского района, которые используют воду из озера как питьевую, - отмечают в ОНФ в Бурятии.Ранее было решено создать рабочую группу по решению проблем озера при минприроды Бурятии. Она будет заниматься вопросами экологического состояния самого озера и его береговой зоны.- Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос об организации санкционных мест туристического отдыха на подобии рекреационных зон. К сожалению, разовые акции по уборке побережья не смогут решить проблему в целом. Здесь требуется либо ограничение эксплуатации объекта, в масштабах туристического объекта и в промышленных целях, либо введение более жёстких требований по контролю за соблюдением водоохранного законодательства, а также ввод ликбеза для юридических лиц по обязанности заключения договора с региональным оператором на вывоз твердых бытовых отходов с побережья озера. Именно от турбаз у озера набирается самое большое количество мусора. При этом на территории озера заключено всего шесть договоров, а количество баз в разы больше. На побережье расположены СНТ и ДНТ, в которых тоже отсутствуют договора с регоператором на вывоз твёрдых бытовых отходов. Необходимо добиваться, чтобы такие договоры заключались и физическими, и юрлицами. Возможно, такие меры помогут озеру восстановиться и ресурсно, и экологически, - прокомментировала эксперт Народного фронта в Бурятии Юлия Сухарева.